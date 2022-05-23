Reha Kapsal: Trabzonspor seneye de şampiyonlukta en büyük aday

Abdullah hocanın bu sene iki parçalı oynanan oyuna da çözüm üretmesi gerekiyor. Bunun çalışmasını da yeni sezondaki hazırlıklarına takımına uygulatması, böyle bir oyun hafızası oturtması gerekir. Çünkü hepimizin bildiği gibi Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye.

Oyuncu gücü tamam ama en önemli farkı yaratan oyun gücüdür. Trabzonspor bu transferler ve yeni oyun şekliyle de önümüzdeki senenin şampiyonlukta en büyük adayların başında gelmektedir. Tabii sezon biterken de bu başarılı performansı saha içinde kavgacı, skora, yeri geldi mi oyuna isyan eden bir oyuncu topluluğu vardı. Bunun için, örneğin ikinci devre Beşiktaş, Galatasaray maçları gibi birçok vizeleri başarıyla geçtiler. Mücadeleden ve zorluklardan hiçbir zaman kaçmadılar. Herkes birbirinin açığını kapattı. Bu meydan okumayı ancak takım gibi takım yapabilirdi. Bu da birbirlerine karşı kurdukları organik, doğal bağdan kaynaklıydı.

Reha Kapsal’ın yazısı