Reha Kapsal: Sergen Yalçın’ın geçen sezonki gibi gençlere güvenmesi gerekiyor

Sergen Yalçın bu kötü gidişatı doğru tespitlerle tedavi edip takımı geliştireceğine hep halının altına süpürdü. Günü kurtarıcı yaklaşımlar ve saha içinde oyuncuların kalitesiyle günlük-anlık performanslarıyla maçı çözmesini beklediğinden Beşiktaş’ın geldiği nokta hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde asla ‘tesadüf değildir’ Beşiktaş’ın bu krizden çıkması için Sergen Yalçın’ın da saha içinde olsa da olur olmasa da modundaki yaşlı ve heyecanı geçmiş oyuncular oynatmak yerine daha genç, dinamik olan Can Bozdoğan, Güven, Serdar ve Rıdvan gibi isimlere yönelmesi gerekiyor.

Sergen Yalçın’ın geçen sezonki gibi daha fazla gençlere güvenmesi gerekir. Tecrübeli oyunculara vereceği bu mesajda geç kalmasına rağmen formanın bu kadar kolay kazanılmadığını göstermesi lazım.

Reha Kapsal’ın yazısı