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Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Her turnuvada olduğu gibi ‘nasıl çıkarız’ hesabı yapıyoruz

Klasik her turnuvada olduğu gibi elimize kağıt kalem alıp nasıl çıkarız hesabı yapıyoruz. Halbuki bu Dünya Kupası’na en önemli iki rakibimizden 6 puan alarak başlamıştık. Ama o krediyi de maalesef son maçlar oynanırken çok çabuk bitirdik. (…)

Keşke gönül isterdi ki bu turnuvada özellikle öndeyken 4 puan kaybettiğimiz Letonya ve Karadağ’a da bu konsantrasyonla oynasaydık. O zaman bu hesaplara da gerek kalmayacaktı. Karadağ maçını da bu yakaladığımız bu pozitif havayla kazanacağımızdan şüphe yok. Tabii ki kulaklarımız Hollanda-Norveç maçında olacak.


Reha Kapsal’ın yazısı

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