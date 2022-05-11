Reha Kapsal: Göstere göstere gelen kötü gidişatı okuyamadı

Trabzonspor Süper Lig’deki şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kupada da finale kalmak düşüncesindeydi.

Futbolda oyunun kalbi orta sahadır. Hücum ve savunma bağlantısı ile bir takımın gücü, bu köprü vazifesini gören bölgededir. Avcı’nın yaptığı oyuncu değişikliklerinden hiçbir performans alamaması ilginç olduğu gibi, yapılan oyuncu tercihleri de doğru değildi. Trabzonspor, Süper Lig’de puan farkını açtıktan sonra son 6-7 haftadır sezonun geri kalan performansından zaten çok uzak bir görüntü sergiliyordu. Bunun da yansıması, kupa maçında net şekilde görüldü. Bu göstere göstere gelen kötü gidişatı Abdullah Avcı okuyamadı. Okuyamadığı gibi hem onun hem de futbolcuların kafasının, şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçında kaldığını hep birlikte izledik dün gece.

Reha Kapsal’ın yazısı