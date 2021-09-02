Reha Kapsal: Giren oyuncular çıkan oyuncuları arattı

Böyle maçlarda 2-1 her zaman tehlikeli skordur. Mutlaka üçü bulup rahatlamanız gerekir. Üçüncü golü bulacak fırsatları yakalamamıza rağmen hem son vuruşta hem de final paslarında çok aceleci davrandık. (…)

Giren oyuncular çıkan oyuncuları arattı. Örneğin; Yusuf’un, Cengiz’in oyunun bitişine kadar sahada kalması gerekirdi. Cebelitarık maçına farklı kadroyla çıkıp onları dinlendirebilirdik Hollanda karşısında. İkisini de çıkartarak oyundan, takımın kalitesi de istediğimiz seviyenin çok altına düşmüş oldu.

Reha Kapsal’ın yazısı