Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Giren oyuncular çıkan oyuncuları arattı

Böyle maçlarda 2-1 her zaman tehlikeli skordur. Mutlaka üçü bulup rahatlamanız gerekir. Üçüncü golü bulacak fırsatları yakalamamıza rağmen hem son vuruşta hem de final paslarında çok aceleci davrandık. (…)

Giren oyuncular çıkan oyuncuları arattı. Örneğin; Yusuf’un, Cengiz’in oyunun bitişine kadar sahada kalması gerekirdi. Cebelitarık maçına farklı kadroyla çıkıp onları dinlendirebilirdik Hollanda karşısında. İkisini de çıkartarak oyundan, takımın kalitesi de istediğimiz seviyenin çok altına düşmüş oldu.


Reha Kapsal’ın yazısı

SON HABERLER

Temel hak Türkiye’de lüks: BM kriterlerine göre ‘elverişli konut’ fiyatları uçtu

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan olan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor. Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor.

Bahçeli, ‘baraj’a son noktayı koydu: Yüzde 7

MHP Genel Başkanı, son günlerde gündemde olan seçim barajı tartışmalarını sürdürmenin gereksiz olduğunun altını çizerek, AKP’yle ortak oldukları ‘Cumhur İttifakı’nın baraj kararının yüzde 7 olduğunu vurguladı.