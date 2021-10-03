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Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Bordo-mavililer baştan sona üstün oynayarak kazandı

Trabzonspor’un son iki maçta kaybettiği 4 puanı telafisi ancak Kayserispor karşısında olacaktı. Son haftalardaki formda bir takımla ve deplasmanda oynamak bordo-mavililer için kolay değildi. Maça da bunun yüksek konsantrasyonla çıkan Avcı’nın öğrencileri, ilk 45 dakikalık bölümde oyun hareketliliği, kazanılan toplarda dikine oynanan oyun, hücum kombinasyonları ve de kazandıkları toplarla pozitif geçişleri çok doğru uyguladılar. (…)

Bordo-mavililer, baştan sona üstün oynayıp, ‘hak ettikleri’ bir maçı kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.


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