Reha Kapsal: Beşiktaş istikrarı yakalayamadı

Siyah-beyazlılar ilk yarıda Hatayspor’dan ciddi ön alan baskısı yedi. Bu baskıdan çıkamayan Beşiktaş, gol yediği gibi rakibine pozisyonlar da verdi. Erken yenilen golden sonra da saha için dengesi de özellikle ilk 30 dakika kaybolduğu gibi, bu baskıyla karşılaştığında nasıl çıkacağıyla ilgili bir planı da yoktu. (…)

Beşiktaş’ın sezon başından beri ligde ve Avrupa’da yakalayamadıkları en önemli şey, istikrar. Oyuncu sakatlıkları tabiiki buna etken ancak en büyük etken, hücum ve savunmada oynanan oyunların, kurgusuz ve plansız ve oluşu.

Reha Kapsal’ın yazısı