Reha Kapsal: Avcı, sadece oyunla değil verdiği mesajlarla da camiayı inandırdı

Trabzonspor gibi geçmişi başarılarla dolu büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyorsanız öncelikle oraya ‘ait olmayı bileceksiniz’. Avcı, geldiği günden beri sadece oynattığı oyunla değil verdiği doğru mesajlarla bu şampiyonluk yolculuğunda tüm Trabzonspor camiasını inandırdı.

Avcı; kenetlenmeyi, birlik beraberliği, hedefe yürümeyi ve bundan dönmemeyi, 38 sene sonra da yaşanılacak şampiyonluğa kenetlenmeyi başarıyla gerçekleştirdi.

Reha Kapsal’ın yazısı