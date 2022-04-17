Reha Kapsal: Arda, Pelkas’ın yerine oyuna girebilirdi

Tabii ki futbolda her tercih bir şeylerden vazgeçiştir. Pelkas’ın sakatlığından sonra Szalai’nin alınması takımın hücum gücünü zayıflattı.

Bu değişiklik ancak son 20 dakikada, çok baskı yerseniz yapılacak bir alternatiftir. Pelkas yerine Arda girebilir, Mert Hakan sol çizgiye geçebilirdi.

Arda’yı Serdar Dursun’un arkasına çekebilirdi. Szalai yerine Valencia da girebilir ve bu iki mevkide de görev yapabilirdi.

Reha Kapsal’ın yazısı