Real Madrid’in üç oyuncusu ‘çocuk pornosu’ndan gözaltına alındı

İspanyol polisi, altyapıda oynayan ismi açıklanmayan üç Real Madrid oyuncusunu çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına aldı.
Reuters, Real Madrid altyapısında oynayan üç futbolcunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
NTV’nin El Confidencial gazetesinden aktardığına göre dava reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül’de Kanarya Adaları’nda yaptığı Polis şikayeti üzerine açıldı.
Kulüpten konuya dair şu açıklama geldi:
“Kulübümüz bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır.”