Real Madrid’in üç oyuncusu ‘çocuk pornosu’ndan gözaltına alındı

İspanyol polisi, altyapıda oynayan ismi açıklanmayan üç Real Madrid oyuncusunu çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına aldı.

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Reuters, Real Madrid altyapısında oynayan üç futbolcunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

NTV’nin El Confidencial gazetesinden aktardığına göre dava reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül’de Kanarya Adaları’nda yaptığı Polis şikayeti üzerine açıldı.

Kulüpten konuya dair şu açıklama geldi:

“Kulübümüz bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır.”