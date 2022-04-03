Raya düşen kaya Doğu Ekspresi’ni bekletti

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, Sarıkamış ilçesinde dağdan koparak tren rayına düşen kaya parçaları nedeniyle bir saat bekledi.
AA’nın haberine göre Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08:00’de hareket eden Doğu Ekspresi’nin güzergahında yer alan Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkisindeki raya dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Makinistin durumu erken fark etmesi üzerine seyir halindeki tren, kayaya çarpmadan durduruldu.
Önce kayayı trende bulunan görevliler ve yolcular kaldırmaya çalıştı. Bu girişim başarısız olunca halatla trene bağlanan kaya, görevlilerin de yardımıyla çekilerek raydan çıkarıldı.
Bir saat bölgede bekleyen tren, kayanın kaldırılmasıyla yoluna devam etti.