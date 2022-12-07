Rapor: Meta ‘Trump gibi VIP kullanıcıları’ düzgün denetlemiyor

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta’nın oluşturduğu denetleme kurulu, yüksek profilli ve güçlü kullanıcıların platforma kar getirse de demokrasi ve insan haklarına zarar verdiğini raporladı.

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Meta’nın içeriklerdeki ‘etik‘, ‘demokrasi‘, ‘manipülasyon‘ gibi hassas konuları ele alıp şirket politikasını gözden geçirmesine destek olan, bir tür ‘anayasa mahkemesi’ gibi çalışan ‘Gözetim Kurulu’; insanları etkileme gücü yüksek politikacılardan, ünlülerden ve iş ortaklarından gelen içeriklerin daha iyi filtrelenmesi ve şirketin bu tip hesaplarla ilgili politikasında ciddi değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Meta tarafından finanse edilen ancak büyük ölçüde bağımsız çalışan kurul ‘yüksek profilli’ kullanıcıların içeriklerinin ‘ticari açıdan kar getirse de insan hakları açısından ‘sorunlu‘ olduğunu’ söyledi.

Geçen Ekim ayında beri, Britanya’nın eski başbakan yardımcısı Sir Nick Clegg’in başkanlığındaçalışan kurul, dün yayımladığı raporda Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ABD Senatörü Elizabeth Warren ve eski Başkan Donald Trump gibi ünlü isimleri kapsayan ‘çapraz kontrol programı’ için büyük bir revizyona ihtiyaç olduğu yönünde.