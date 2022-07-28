Rapor: Geçen yıl dakikada bir kişi Aids’le ilişkili sağlık sorunundan öldü

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAids) raporuna göre 2021’de dakikada bir kişi Aids’le ilişkili bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen yıl Aids’le ilişkili 650 bin ölüm kayıtlara geçti.

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Bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Küresel UNAids Konferansı’nda açıklanan ‘Tehlikede’ başlıklı raporda dikkat çeken bir başka veri de geçen yıl her iki dakikada bir genç bir kadın veya ergenlik çağında kız çocuğuna HIV bulaşmış olması.

Rapora göre son yıllarda düşme eğiliminde olan enfekte kişi sayısında geçen yıl artış oldu.

2021’de en az 1,5 milyon kişiye HIV bulaştı. Bu, günde 4 bin 100’ü aşkın kişide virüs tespit edildi anlamına geliyor.

Bu kişilerin yüzde 49’u kadın ve kız çocuklarıydı. Sahra Altı Afrika’daysa bu oran yüzde 63’tü.

2030 hedefi

UNAids Direktörü Winnie Byanyima şu değerlendirmeyi yaptı: ”Bu raporda yer alan veriler rahatsız edici ve şaşırtıcı olabilir. Ancak bir çaresizlik söz konusu değil. Harekete geçmek için bir çağrı. İhmaller, harekete geçmeme sonucunda can kayıpları olabilir. Bu engellenebilir bir şey. 2030’da Aids’i bitirebiliriz. Onu aşağı doğru çekmeliyiz.”

Dünyada HIV taşıyıcısı 38,4 milyon kişi yaşıyor. Bu sayının yarısından fazlası, 20,6 milyonu Doğu ve Güney Afrika’da.