Rapor: Almanya'daki bir başpiskoposlukta 1945'ten bu yana en az 226 çocuk istismara uğradı

Almanya’da hazırlanan bir rapora göre Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğu’nda 1945 ile 2019 arasında en az 226 çocuk ve genç cinsel istismara uğradı.

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Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu’nca hazırlanan raporda 43’ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği bildirildi.

1945 ile 2019 arasında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı, bu suçların 3 bin 53 kez işlendiğinin tahmin edildiği, ancak çok az failin mahkum edildiği belirtildi.

Alman basınına konuşan Würzburg Piskoposu Franz Jung, bu dönemde çocuklara ve gençlere cinsel şiddetin boyutunun ‘dehşet verici’ olduğunu söyledi.

2018’den bu yana görevde olan Jung, bu suçtan etkilenenlerin haklarının yeterince korunmamasını eleştirerek “Bu, hem utanç verici hem de şok edici” dedi.

Jung’un selefi emekli piskopos Friedhelm Hofmann’sa 2004-2017 yıllarında görev aldığı dönemdeki hataları kabul etti.

Hofmann, “Mağdurlara yeterli ilgi gösterilmediği, saldırı ihbarlarının yeterince hızlı takip edilmediği ve faillerin yeterince tutarlı şekilde adalete teslim edilmediği vakalar için içtenlikle özür dilerim” dedi.

Öte yandan Almanya genelindeki çok sayıda piskoposluğun, istismar vakalarıyla ilgili raporlar hazırladığı ve etkilenenler için danışma konseyleriyle komisyonlar kurduğu duyuruldu.