Rapor: 216 bin çocuk Fransız Katolik Kilisesi üyelerinin cinsel tacizine uğradı

Fransa Katolik Kilisesi’nin üyelerinin 216 bin çocuğa cinsel taciz uyguladığı açıklandı.

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Rahipler başta olmak üzere kiliseye mensup kişilerin cinsel saldırılarının araştırılması için oluşturulan komisyon incelemesini tamamladı. Hazırlanan rapora göre 1950’den beri 216 bin çocuk kiliseye mensup isimlerin cinsel tacizine uğradı.

Rapor, mağdur olanlarla görüşme, mahkeme ve polis tutanakları kullanılarak hazırlandı.

Komisyon 2018 yılında oluşturulmuştu. Bugün raporu açıklayan komisyon başkanı Jean-March Sauve, “Sorun hala burada” ifadelerini kullandı.

Sauve, kiliselerde 1950’den bu yana çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.