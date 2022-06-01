Rapor: 2022’de Türkiye’de iflaslar yüzde 12 artacak

Allianz Trade’nin raporuna göre, Türkiye’de ticari iflaslar 2022’de yüzde 10, 2023’teyse yüzde 14 artacak.

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Ukrayna’daki savaş ve Çin’deki yeni karantina önlemleri, şirketler için risk dengesini önemli ölçüde bozdu. Bu iki sorunun yarattığı küresel sorunlar arasında tedarik zinciri aksaklıkları, ulaşım darboğazları, kıtlıklar ve başta enerji ve emtialar olmak üzere yüksek girdi maliyetleri yer alıyor. Buna ek olarak, şirketler artık küresel enflasyon artışının dolaylı bir sonucu olarak daha yüksek fonlama maliyetleriyle karşı karşıya çünkü enflasyonla mücadele dünya genelinde parasal sıkılaştırmayı hızlandırıyor.

Bu ortamda alacak sigortası şirketi Allianz Trade’in hazırladığı ‘Küresel İflaslar Raporu’na göre üst üste iki senelik düşüşün ardından ticari iflaslar 2022 yılında yüzde 10, 2023 yılında ise yüzde 14 artışla salgın öncesi seviyelere yaklaşacak.

Diğer yandan Türkiye’deki iflas oranı, dünya genelindeki oranın daha üstünde bekleniyor. Bunda klasik ekonomi öğretilerinin dışında hareket ederek enflasyon ve dövizi rekor kırdıran iktidarın etkisi var.

Dünya’nın haberine göre 2022 yılında özellikle, Fas ve Türkiye’de iflaslarda yaşanacak artış nedeniyle (Türkiye’de yüzde 12 artışla 19 bin 200 iflas) Afrika ve Orta ve Doğu Avrupa’da, 2022 yılında iflas sayıları rekor seviyelere ulaşacak. Rusya’da da moratoryumun sona ermesinden sonra iflaslarda artış olacak (2023 yılı için 14 bin 200 vaka).

Brezilya’da 2022 yılında iflaslarda bir artış olacak olsa da (yüzde 15) Latin Amerika’da ticari iflas rakamları 2023 yılından önce Covid-19 öncesi seviyeleri aşmayacak.