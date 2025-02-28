Rangers'tan Ramazan uyarısı: İstanbul'da halka açık alanlarda yemeyin, içmeyin, sakız çiğnemeyin

İskoçya ekibi Rangers’tan Fenerbahçe’yle oynayacağı UEFA Avrupa ligi son 16 turu ilk maçı için İstanbul’a gelecek taraftarına Ramazan ayı nedeniyle uyarı geldi.

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Rangers Kulübü 6 Mart’ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu durum, seyahat eden taraftarlarımızı önemli ölçüde etkilemese de lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun.

Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının.

Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının.”

Taraftarlardan ziyaretleri boyunca gelenek ve yasalara saygı göstermelerinin rica edildiği açıklamada vakit geçirilmesi için önerilen bölgeler arasında Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu ilçeleri gösterildi.

Ayrıca taraftarlar, stada giriş-çıkışlar, ulaşım, toplanma alanları ve saatleri ile güvenlik prosedürleri hakkında da bilgilendirildi.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart Perşembe İstanbul’da. Rövanş karşılaşmasıysa 13 Mart Perşembe İskoçya’da oynanacak.