Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, teknik direktörünü kovdu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement’le yollarını ayırdı.
İskoçya ekibi, konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacağını belirtti.
50 yaşındaki Belçikalı adam daha önce Monaco, Club Brugge, Genk ve Waasland-Beveren’i çalıştırmıştı.
Rangers’ın ocakta Celtic’i yenmesi takım üzerindeki baskıyı geçici olarak azaltsa da Hibernian, Dundee maçlarındaki puan kayıplarıyla 2-0’lık St. Mirren mağlubiyeti Clement’in kaderini belirledi.
İskoçya ekibi kısa süre önce İskoçya Kupası’ndan Championship ekibi Queen’s Park’a elenmişti.
Kulüp yeni teknik direktörünün kim olacağına dairse bilgi vermedi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Rangers’la ilk maçını 6 Mart’ta evinde, rövanşıysa 13 Mart’ta İskoçya’da oynayacak.