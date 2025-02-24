Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta teknik direktörlüğe Barry Ferguson geldi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers’ta Philippe Clement’dan boşalan teknik direktörlük görevine Barry Ferguson geldi.
Rangers, teknik direktör Philippe Clement’la yollarını ayırmıştı.
İskoç kulübü 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Ferguson’la teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Futbolculuk kariyerine Rangers’ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla beşer kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Ferguson, teknik adamlık dönemindeyse Blackpool, Clyde, Kelty Hearts ve Alloa Athletic’te görev yaptı.
İskoçya liginde 27 hafta sonunda lider Celtic’in 13 puan gerisine düşen Rangers’ta St. Mirren’a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement’ın görevine son verilmişti.
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart’ta oynanacak.