Rahmi Turan: Yabancı mafya baronları İstanbul’u mesken tuttu

Her yerde çatışma, boğuşma, kavga var! Nasıl bir ülkeyiz Allah aşkına? Sahalarda hakemler dövülüyor… Hastanelerde doktorlar öldürülüyor, sağlık çalışanları saldırıya uğruyor. Kadın cinayetlerinde rekor kırıyoruz… Çaresizlikten kendilerini yakanlar var! Kırmızı bültenle aranan uluslararası suçlular kapağı ülkemize atıyor. Yabancı mafya baronları İstanbul’u mesken tuttu! Somali Devlet Başkanı’nın oğlu, kuryelik yapan bir vatandaşımızı otomobille ezip öldürüyor, sonra da kollarını sallaya sallaya Türkiye’den çıkıp gidiyor. Nasıl bir gaflet bu? Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı bahis örgütleri, kumar mafyasının baronları, kara paracılar ülkemizde cirit atıyor.

Rahmi Turan’ın yazısı