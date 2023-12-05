“EY siyasiler! Siz aç­lık nedir bilir misiniz? Sefalet nedir anlar mısınız? Biz Türk vatandaşları olarak bunları yaşıyo­ruz. Hem de 21’inci Yüzyıl Türkiye’sinde!” Bu sözler emekli bir öğretmene ait…

Ondan bu mektubu aldığım gün Tür­kiye’nin büyüme rakamları açıklandı. Kim açıkladı? Türki­ye İstatistik Kurumu “TÜİK” Buna göre ekonomimiz “Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapayan dönemde yüzde 5.9 büyümüş! Türkiye bu performan­sı ile “G20” ülkeleri (Avrupa Birliği ve 19 ülkeden oluşan grup) arasında ez fazla büyüyen ekonomi olmuş.

Tersine bir dönemde yaşıyoruz. Vatandaş küçülüyor ama ekonomimiz büyü­yor!

Nasıl oluyor bu?

Rahmi Turan’ın yazısı