“EY siyasiler! Siz açlık nedir bilir misiniz? Sefalet nedir anlar mısınız? Biz Türk vatandaşları olarak bunları yaşıyoruz. Hem de 21’inci Yüzyıl Türkiye’sinde!” Bu sözler emekli bir öğretmene ait…
Ondan bu mektubu aldığım gün Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı. Kim açıkladı? Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK” Buna göre ekonomimiz “Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapayan dönemde yüzde 5.9 büyümüş! Türkiye bu performansı ile “G20” ülkeleri (Avrupa Birliği ve 19 ülkeden oluşan grup) arasında ez fazla büyüyen ekonomi olmuş.
Tersine bir dönemde yaşıyoruz. Vatandaş küçülüyor ama ekonomimiz büyüyor!
Nasıl oluyor bu?