Rahmi Turan: Soylu ‘Aaa, vallahi haberim yoktu’ demesin

Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceği iddialarını Ülkü Ocakları’nın eski başkanlarından Alaattin Demir de doğrulamış bulunuyor. Ülkücü eski başkan, açık ve net olarak: “Bir mafya grubunun üzerinden, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’i katlettikleri gibi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da hamle yapılacağına yönelik duyumlarım var. Sakın ha! Sakın ha! Bu ateş hepimizi yakar, çok açık söylüyorum” dedi. İçişleri Bakanlığı’nın, hem bir parti genel başkanı, hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu korumak için alınan tüm önlemleri arttırması ve “bu fırıldağı kimin üflediğini” ortaya çıkartması gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Kılıçdaroğlu’na suikast teşebbüsü” iddialarını bir kere de biz net olarak haber veriyoruz. Maazallah bir saldırı olursa Sayın Soylu “Aaa, vallahi haberim yoktu!” demesin!

Rahmi Turan’ın yazısı