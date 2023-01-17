Rahmi Turan: Scooter şirketleri belli ki sırtlarını sağlam yere dayamış

Kadıköy Belediyesi hakkında çok şikayet geliyor ama, ünlü bir gazeteci meslektaşımın da o belediyeden şikayet edeceğini düşünmüyordum. Demek ki, vatandaşlar yok yere mesaj yollamıyorlar! Kadıköy Moda’da oturan yazar dostum Melih Aşık, köşesinde halkın bir sıkıntısını şöyle yazdı: “Kaldırım zaten yok. Var olan kaldırımların da yarısı esnaf tarafından işgalde, yarısı da gelişigüzel bırakılmış scooter’larla kapatılmış durumda. Adam scooter’dan iniyor, aracı kaldırıma fırlatıp gidiyor. Belediyeler bu başına buyruk şirketlerle temasa geçebilir. Şirketler adam görevlendirir. Bu adamlar semtte sürekli dolaşarak kaldırımları işgal eden scooter’ları kenara çekebilir. Scooter şirketleri belli ki sırtlarını sağlam yere dayamışlar. Kimse onlara söz geçiremiyor. Belediyeler aciz. Hiç değilse şu kaldırımları temiz tutsunlar.”

Rahmi Turan’ın yazısı