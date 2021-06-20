Rahmi Turan: Peki biz, ülkeyi sorunlar yumağına çeviren böyle bir yönetime lâyık mıyız?

Durum pek iç açıcı değil!

Bu gidişle, suçlu-suçsuz, hatalı-hatasız, hepimiz okkanın altına gideceğiz!





Peki, ülkemizde gelişen olaylarda 84 milyon, hepimizin hatası var mı?

Belki hatamız yok ama sorumluluğumuz var.

Oylarımızı, duygularımızı değil, aklımızın yolunu izleyerek kullanmadıkça hiçbir dertten kurtulamayız.



‘Her ulus, hak ettiği, lâyık olduğu yönetime kavuşur!’ sözü boşuna

söylenmemiştir!



Peki biz, ülkeyi sorunlar yumağına çeviren böyle bir yönetime lâyık mıyız?



Elbette ki, kimimiz lâyık, kimimiz değil…

Fakat kurunun yanında yaş da yanıyor!

Rahmi Turan’ın yazısı