Rahmi Turan: Oylar çalınır mı, çalınmaz mı?

“Sütten dili yanan üfleyerek içer” denir… Daha önce birçok şaibeli seçim gördük… Bu nedenle şimdi herkes 14 Mayıs’taki seçimlerde de “Acaba bir hile olur mu?” diye endişe ediyor. Eski seçimlerde neler neler olmadı ki? Trafoya kediler girdi… İki milyon civarında mühürsüz zarflardaki oylar geçerli sayıldı… O mühürsüz oyların hepsi iktidara verilen oylar oldu, nedense muhalefete hiç çıkmadı! Yüksek Seçim Kurulu’na güven kalmadı! Atı alan Üsküdar’ı geçti, vesaire… Bu defa tüm partilerin uyanık olması, her sandığın başında adam bulundurup hileye geçit vermemesi gerekiyor.

Rahmi Turan’ın yazısı