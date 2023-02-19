Rahmi Turan: Onların kitabında millete hesap vermek, istifa etmek gibi kavramlar yoktur

Böyle bir facia Japonya’da olsaydı, ne olurdu? Sorumlular harakiri yapıp intihar ederlerdi! Tabii ki biz hiç kimsenin intiharını istemeyiz ama istifa etmelerini istemek ulus olarak hakkımızdır. Peki istifa eden olur mu? Hayal görmeyelim. Onların kitabında millete hesap vermek, istifa etmek gibi kavramlar yoktur. Vicdanları nasıl rahat ediyor, anlamak zor ama gerçek bu! Vatandaş yalanlardan, hamasi lâflardan bıktı! “Kader” “İlahi takdir” “Alın yazısı” “Sabır” gibi sözleri artık kimse duymak istemiyor. Çöken sadece binalar değil, ülkeyi 20 yıldan beri yönettiği halde, koruyucu önlemleri almayan siyasi iktidardır!
SON HABERLER
Ekonomist Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun
Ekonomist Atilla Yeşilada, deprem nedeniyle Türkiye’nin 100 milyar dolarlık kaynağa ihtiyacı olacağını belirterek “Daha fazla vergiye hazır olun” dedi.
THY, ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı bölgeden tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart’a kadar uzattı.
Transfer dönemi 5 Mart’a kadar uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan ‘Artık yeter’ diye isyan etti: Deprem, takdiri ilahi değildir
Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Deprem, takdiri ilahidir” söylemine karşı çıkarak, “Hayır, öyle değildir. Japonya ve Amerika’daki güzel örnekleri biz Türkiye’de yapabiliriz” dedi.
Depremzedelerin barınma, tuvalet ve su ihtiyacı karşılanamadı
Depremin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen halk sağlığıyla ilgili önemli sorunlar henüz çözülemedi. Barınma, tuvalet, kullanım suyu gibi en temel insani ihtiyaçlara ulaşmak hala mesele. Bu üç büyük sorun, kolera, tifo, dizanteri, kızamık gibi ciddi enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.
Belçika’nın aradığı uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı
Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki uyuşturucu ağının liderlerinden biri olduğu belirtilen Abdelilah El M.’nin, Türkiye’de yakalandığı bildirildi.
Kandilli: Kahramanmaraş’ta 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi’ne göre Kahramanmaraş’ta saat 22.31’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan: PAOK ve AEK maçının hasılatı depremzedelere bağışlanacak
Yunanistan’da Süper Lig’in futbol takımlarından PAOK ve AEK, pazar günü oynayacakları karşılaşmadan elde edilecek hasılatın bir bölümünü Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu’na göre Adıyaman’da artık barınma problemi yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Barınma problemi bugün için yoktur” dedi.
IŞİD Suriye’de sivillere saldırdı: 68 ölü
Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suriye’de yer mantarı toplayan halka düzenlediği saldırıda 68 kişi hayatını kaydetti.