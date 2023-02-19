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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Onların kitabında millete hesap vermek, istifa etmek gibi kavramlar yoktur

Böyle bir facia Japonya’da olsaydı, ne olurdu? Sorumlular harakiri yapıp intihar ederlerdi! Tabii ki biz hiç kimsenin intiharını istemeyiz ama istifa etmelerini istemek ulus olarak hakkımızdır. Peki istifa eden olur mu? Hayal görmeyelim. Onların kitabında millete hesap vermek, istifa etmek gibi kavramlar yoktur. Vicdanları nasıl rahat ediyor, anlamak zor ama gerçek bu! Vatandaş yalanlardan, hamasi lâflardan bıktı! “Kader” “İlahi takdir” “Alın yazısı” “Sabır” gibi sözleri artık kimse duymak istemiyor. Çöken sadece binalar değil, ülkeyi 20 yıldan beri yönettiği halde, koruyucu önlemleri almayan siyasi iktidardır!

Rahmi Turan’ın yazısı


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