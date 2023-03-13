Rahmi Turan: Önce hortumlar kesilmeli

Hak, hukuk, adalet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu: “Hedefim tüm renkleri birleştirmek, adalet için bir araya gelmektir. Geleceğin büyük Türkiye’sini hep beraber inşa edeceğiz.” diyor. Umutları artıran, moralleri yükselten sözler bunlar… Anketlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer aday AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın çok önünde gittiği görülüyor. “Bay Kemal” kazandığı takdirde Türkiye’nin çehresini değiştireceğini, insanların yüzünün güleceğini düşünüyorum. Ülkede “Yap-İşlet-Hüplet” sistemi bir kara deliktir, bitmesi ve rantçıların gitmesi şarttır! Önce hortumlar kesilmeli! Ekonomimizin başka türlü düzelmesi mümkün değil! Kimseye hakaret etmeyen, sakin ve sabırlı kişiliğiyle krizleri çözen, her yurttaşa sevgiyle yaklaşan Kılıçdaroğlu’nun ülkede “Tek Adam” yönetiminden parlamenter sisteme geçiş dönemini çok iyi yöneteceği kanısındayım.
SON HABERLER
YRP’nin talebini bakan tartışmaya kapattı, Binali Yıldırım ise yeşil ışık yaktı
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmak için şart koştuğu kadına karşı şiddetle mücadeleyi önceleyen 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına ilişkin AKP’den çelişkili açıklamalar geldi.
Depremzede çiftçi çocukları için 300 liraya hasarlı evlerden eşya taşıyor: Ölümü göze alıyorum
Hatay’da depremin ardından verilen bir buçuk çuval yem yardımı hayvanlarına yetmeyen depremzede çiftçi Feyyaz Çoban, çocuklarının karnını doyurabilmek için günlük 300 lira karşılığında hasarlı evlerden eşya taşımaya başladı.
Depremlerde can kaybı 48 bin 448’e çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 48 bin 448’e çıktı.
Erdoğan’ın deprem ziyareti için kaymakamdan katılım emri
Kırıkhan’daki kamu görevlilerine Erdoğan ve Bahçeli’nin mitingine katılım için mesaj gönderildiği ortaya çıktı.
Seçim takvimi 18 Mart’ta başlayacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.
Grammy ödüllü Dave Holland Ankara’ya geliyor
Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası, Caz serisi kapsamında; birden fazla Grammy ve 2017’de NEA Caz Ustası unvanı da dahil olmak üzere kendi alanında ödüllere layık görülen Dave Holland’ı ağırlayacak.
Hedef gösterilen akademisyene jet hızıyla deprem soruşturması
Yalova Üniversitesi, bir öğretim üyesi hakkında bir derste depremle ilgili söylediği sözlerin dezenformasyon olduğu gerekçesiyle soruşturma açtı.
Yeniden Refah’ın ‘AKP kabul etti’ dediği maddeye bakandan itiraz
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) kadına karşı şiddetle mücadeleyi önceleyen 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine AKP’den olumlu yanıt aldığı yolundaki açıklamasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan itiraz geldi.
Dev çelik üreticisi, Erdemir’deki payını daha da azalttı
Küresel çelik şirketi Arcelor Mittal, 8 Mart’taki hisse satışıyla Erdemir’de payını yüzde 5’in altına çektiğini açıkladı.
‘Devleti aciz gösteren’ Soylu’ya itibar edilmemesi istendi
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, yardım listesi yapan ve bunları yurttaşlardan isteyen bakan Süleyman Soylu ’ya kendi sözleriyle yüklendi.