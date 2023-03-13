Rahmi Turan: Önce hortumlar kesilmeli

Hak, hukuk, adalet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu: “Hedefim tüm renkleri birleştirmek, adalet için bir araya gelmektir. Geleceğin büyük Türkiye’sini hep beraber inşa edeceğiz.” diyor. Umutları artıran, moralleri yükselten sözler bunlar… Anketlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer aday AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın çok önünde gittiği görülüyor. “Bay Kemal” kazandığı takdirde Türkiye’nin çehresini değiştireceğini, insanların yüzünün güleceğini düşünüyorum. Ülkede “Yap-İşlet-Hüplet” sistemi bir kara deliktir, bitmesi ve rantçıların gitmesi şarttır! Önce hortumlar kesilmeli! Ekonomimizin başka türlü düzelmesi mümkün değil! Kimseye hakaret etmeyen, sakin ve sabırlı kişiliğiyle krizleri çözen, her yurttaşa sevgiyle yaklaşan Kılıçdaroğlu’nun ülkede “Tek Adam” yönetiminden parlamenter sisteme geçiş dönemini çok iyi yöneteceği kanısındayım.

Rahmi Turan’ın yazısı