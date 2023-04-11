Rahmi Turan: Muhalefetin birbirini yememesi lazım

Tüm ulusumuza yokluk ve acı çektiren bu çağ dışı sistem devam ederse, belki 20 yıl, belki 30 yıl belimizi doğrultamayacağız. Çöküntü o kadar derin olacak ki, âdeta mutsuzlar ülkesi haline geleceğiz! Listelere tepki gösterip gürültü kopartanlara sakin olmalarını tavsiye ediyorum. İnanın ki, bunları tartışmanın zamanı değil.

14 Mayıs’ta Türkiye’yi yönetecek en ideal kadroyu seçmiyoruz. “Tek Adam Sistemi”ne son vererek Türkiye’yi yeniden demokratik düzene taşıyacak Cumhurbaşkanı’nı ve milletvekillerini seçeceğiz. Ulusun büyük sınavına 34 gün kaldı. Kısa bir zaman bu… Göz açıp kapayıncaya kadar geçer! Bu süre içinde muhalefet kanadının birbirini yememesi lâzım. Her türlü kavga, her türlü bölünme büyük hasar yaratır ve bu, ülkemize çok pahalıya patlar! Ne olur dikkatli olalım!

Rahmi Turan’ın yazısı