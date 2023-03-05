Rahmi Turan: Meral Hanım’ın unutulan geçmişi

Meral Akşener bir zamanlar (30 yıl kadar evvel) Tansu Çiller’in manevi kızı gibiydi. Çiller ona siyasette sınıf atlattı, İçişleri Bakanı yaptırdı. Bir süre sonra o Çiller’e kazık atıp Mehmet Ağar’a yanaştı… Daha sonra Mesut Yılmaz’ın kapısını çaldı ama yine umduklarını bulamadı. …Ve en çarpıcı davranışını 2001 yılında sergiledi.

AKP’nin kuruluş aşamasında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki “Yenilikçiler Grubu”na katılan Akşener, yurt gezilerinde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Orada da umduğunu bulamayınca istifa ederek MHP’ye kapak attı. Gideceği başka yer kalmamıştı çünkü… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener’i hem milletvekili, hem de Meclis Başkanvekili yaptı. Artık yıldızı parlamıştı. Herkes ona “Dişi kurt Asena” diyordu… Ancak, günün birinde Devlet Bahçeli’yi devirmeye kalkınca orada da yollar ayrıldı.

Rahmi Turan’ın yazısı