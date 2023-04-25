Rahmi Turan: Maalesef takan yok

Günümüzde artık yasalar iktidar mensuplarına işlemez oldu. Anayasaymış, babayasaymış maalesef takan yok! Yüksek Seçim Kurulu’nun, “Bakanların milletvekili adayı olması için istifa etmeleri gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin itirazları” oybirliği ile reddetmesi, ülkemizde yasaların keyfe göre uygulandığını gösteriyor. İktidarın işine geliyorsa o yasa var, işine gelmiyorsa, o yasa uygulanmaz! Nasıl bir hukuk anlayışıdır bu?
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