Rahmi Turan: Karanlıkları seven bir iktidar

Ülkemizde 2016 yılından beri “Kalıcı Yaz Saati” uygulanıyor. Tüm halkımıza, özellikle küçük öğrencilere tam bir eziyet, hatta işkence bu! Halkın oyuyla göreve gelenler, halka eziyet ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Kalıcı yaz saatine haklı tepkiler sürerken Enerji Bakanı anlamsız bir inatla “Uygulamaya devam edeceğiz!” dedi. Bu yıl da kış ayları vatandaşlar için soğuk ve karanlık geçecek!
SON HABERLER
Harry Potter’ın yazıldığı kafe yeniden açılacak
JK Rowling’in Harry Potter kitaplarından bazı bölümlerini yazdığı Elephant House kafesi, yıkıcı bir yangından üç yıl sonra yeniden açılacak.
Ne içerisindeyim zamanın, ne de büsbütün dışarısında
Kelimeler üstünde düşünmeyince, ezbere yazınca ‘içinden’ demek ‘içerimizden’ gelmez, içimizden geldiği gibi değil de her yanı kaplayan kılçıklı bir dille konuşup yazarız, sonra da ‘içerisinden çıkılmaz’ diye tanımladığımız sorunlar içinden çıkılmaz dil sorunları haline dönüşür, temiz bir dille ifade edemediğimiz sorunların da zaten içinden çıkamayız.
Şarkısını yüksek sesle söylemekten çekinmeyen bir kadın: Birce Akalay
Az dikenli bir bitki olabileceğini söyleyen Birce Akalay bence kesinlikle dikenli bir aloe vera olurdu. Dikenli, zarif bir aloe vera.
Çin’den çevrimiçi oyunlara ‘zaman’ ve ‘harcama’ kısıtlaması
Çin, çevrimiçi bilgisayar oyunlarında zaman ve para harcanmasına kısıtlama getiremeye hazırlanıyor.
Hollanda, Ukrayna’ya F-16 gönderecek
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’ya 18 tane F-16 savaş uçağı göndereceklerini açıkladı.