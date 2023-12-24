Rahmi Turan: Karanlıkları seven bir iktidar

Ülkemizde 2016 yılından beri “Kalıcı Yaz Saati” uygulanıyor. Tüm halkımıza, özellikle küçük öğrencilere tam bir eziyet, hatta işkence bu! Halkın oyuyla göreve gelenler, halka eziyet ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Kalıcı yaz saatine haklı tepkiler sürerken Enerji Bakanı anlamsız bir inatla “Uygulamaya devam edeceğiz!” dedi. Bu yıl da kış ayları vatandaşlar için soğuk ve karanlık geçecek!

Rahmi Turan’ın