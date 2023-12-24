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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Karanlıkları seven bir iktidar

Ülkemizde 2016 yılından beri “Kalıcı Yaz Saati” uygulanıyor. Tüm halkımıza, özellikle küçük öğrencilere tam bir eziyet, hatta işkence bu! Halkın oyuyla göreve gelenler, halka eziyet ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Kalıcı yaz saatine haklı tepkiler sürerken Enerji Bakanı anlamsız bir inatla “Uygulamaya devam edeceğiz!” dedi. Bu yıl da kış ayları vatandaşlar için soğuk ve karanlık geçecek!

Rahmi Turan’ın


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Ne içerisindeyim zamanın, ne de büsbütün dışarısında

Kelimeler üstünde düşünmeyince, ezbere yazınca ‘içinden’ demek ‘içerimizden’ gelmez, içimizden geldiği gibi değil de her yanı kaplayan kılçıklı bir dille konuşup yazarız, sonra da ‘içerisinden çıkılmaz’ diye tanımladığımız sorunlar içinden çıkılmaz dil sorunları haline dönüşür, temiz bir dille ifade edemediğimiz sorunların da zaten içinden çıkamayız.