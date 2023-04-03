Rahmi Turan: Kanlı örgütün siyasi uzantısı, seçimde AKP’yi destekleyecek

Cumhur İttifakı, koltuklarını korumak uğruna kim bilir daha neler neler yapacak? Seçime kadar daha müthiş sözlere, daha büyük iddialara, daha ağır suçlamalara ve çeşit çeşit iftiralara tanık olmamız kuvvetle muhtemeldir.

Hizbullah Terör Örgütü’nün etkin olduğu yıllarda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan:

“İnsanları diri diri, domuz bağı yapıp eziyetle öldürdüler. İŞİD kadar tehlikeli bir örgüt. Domuz bağıyla insanları öldürürken görüntüye kaydettiler. Ben bunları bizzat izledim. 2000’in üzerinde insan tek kurşun sıkılarak infaz edildi. Devletin arşivinde bunlar hep var” diyerek Hizbullah’ın korkunç vahşetini anlattı.

Şimdi bu kanlı örgütün siyasi uzantısı HÜDA PAR seçimde iktidar partisi AKP’yi destekleyecek. Türkiye’yi getirdikleri noktaya bakar mısınız?

Rahmi Turan’ın yazısı