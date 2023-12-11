Rahmi Turan: İnsanlar pestil gibi olmuş, daha ne kadar ezdireceksiniz ki?

Toplum enflasyon sarmalında çırpınıyor. Milyonlarca insan hayatlarından bezmiş durumda… Ekonominin bu kahredici gidişi daha ne kadar sürecek, belli değil!

Siyasiler “Enflasyonu kontrol altına aldık”, “Türkiye yüzde 5.9 büyüdü” gibi umut verici lâflar ediyorlar ama vatandaşa yansıyan olumlu, rahatlatıcı bir gelişme yok!

Hep aynı terane: “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz!” İnsanlar pestil gibi olmuş, daha ne kadar ezdireceksiniz ki?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyük çaba gösteriyor ama… Neden düzelmiyor işler? Hukuk, adalet olmadan ekonomi olmaz da ondan… Önce Anayasa’yı uygulayacak, âdil yasalar çıkaracak, yargı üzerindeki baskıyı kaldırarak güven sağlayacaksınız…

Bunlar olmadan iyilik ummak boşuna!

Rahmi Turan’ın yazısı