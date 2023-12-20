Rahmi Turan: İmamoğlu’nu ‘seçim dışına’ itmenin yolu, İstinaf Mahkemesi’nin ‘cezayı onaylaması’ olabilir mi?

Ekrem İmamoğlu’nun tepesinde sallanan bir “Demokles’in kılıcı” var. Halen İstinaf Mahkemesi’nde bekleyen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Ekrem Başkan için bir tehdit! Herkes bunu unutmuşa benzerken Araştırmacı Yazar Semih Kalkanoğlu davayı hatırlatan bir mesaj gönderdi. Diyor ki: “Siyasi partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri, belediye başkan aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar verecek. Kesin aday listeleri 3 Mart Pazar günü ilan edilecek. O tarihten sonra adayların değiştirilmesi söz konusu değil. Peki, İmamoğlu’nun bekletilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından 3 Mart 2024 tarihinden sonra ONAYLANIRSA ne olacak? İmamoğlu’nu ‘seçim dışına’ itmenin yolu, İstinaf Mahkemesi’nin ‘cezayı onaylaması’ olabilir mi?” Kalkanoğlu, İmamoğlu hakkındaki yargı tehlikesini işaret ediyor. Fakat, benim bildiğim, İstinaf Mahkemesi kararı onaylasa bile Yargıtay süreci var. O da en az bir buçuk, iki yıl sürüyor. Dolaysıyla İmamoğlu’nun seçime girmesine bir engel yok. Ancak… Kararı Yargıtay da onaylarsa, İmamoğlu seçimi kazansa bile, siyasi yasaklı olacağı için başkanlığı düşer!

Rahmi Turan’ın yazısı