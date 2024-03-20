Rahmi Turan: İmamoğlu kazanırsa Erdoğan’ı yenmiş olacak

Ekrem İmamoğlu, az farkla da olsa önde görünüyor. Karşısında rakip olarak Murat Kurum yok! O sadece bir isim… İmamoğlu’nun gerçek rakibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan… Murat Kurum’un İmamoğlu karşısında hafif kaldığını gören Erdoğan’ın kollarını sıvayıp sahaya inmesi İstanbul seçimini “Erdoğan-İmamoğlu yarışı” haline getirdi. İmamoğlu bu durumu aylar öncesinden tahmin etmiş “Ben gerçek rakibimi biliyorum” demişti.
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