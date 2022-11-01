Rahmi Turan: İktidarın vadedip de yapamadıkları saymakla bitmez

Sevgili okurlar… İktidarın 20 yıl önce göreve gelirken vaat edip de yapamadıklarını saymakla bitiremeyiz. Parlak sözleri bir yana bırakıp günümüzde yaşadığımız gerçeklere bakacak olursak içimiz kararır. Durumumuzu şöyle bir özetleyelim: – Yoksulluk artıyor. Enflasyon ve pahalılığın duracağı yok… – Toplumu susturmayı amaçlayan “Dezenformasyon” adı altındaki sansür yasasıyla, yalnız gazeteci ve yazarlar değil, sosyal medyayı kullanan tüm vatandaşlar da risk altında… – Halen Dünya Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke arasında 104’üncüyüz… – Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 139 ülke arasında 117’nciyiz. – Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 149’uncuyuz… – Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde dünyada 96’ncı sırada bulunuyoruz. Bu tablo iktidarın “Hukuk ve adalet devletini, zirveye çıkartmak” ve “Tüm milleti kucaklamak” vaadi ile uyuşuyor mu?

Rahmi Turan’ın yazısı