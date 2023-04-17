Rahmi Turan: İktidar, umudunu Muharrem İnce’ye bağladı

İktidar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasında umudunu Muharrem İnce’ye bağladı. Bunu yandaş medyanın ve AKP’li parlamenterlerin Muharrem İnce’yi yere göğe sığdıramamasından anlıyoruz. Canhıraş bir şekilde onu destekleyip köpürtüyorlar! Anketlerde oyları yüzde 5, yüzde 7 dolayında çıkan Muharrem İnce şu anda iktidar kanadının kahramanı haline geldi. 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın yardımcısı olan Hamza Dağ’ın bir süre önceki itirafı durumu net olarak ortaya çıkartmıştı zaten… Hamza Dağ aynen şöyle demişti: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce faktörü var. Anketlerde İnce’nin oylarının yüzde 10 civarında olduğunu görüyoruz ve o anketlerde biz önde gidiyoruz. İyi bir fark var. Genel Başkanım Cumhurbaşkanı Erdoğan inşallah ilk turda seçimi kazanacak!” Demek ki neymiş? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a göre Muharrem İnce sayesinde Erdoğan seçimi ilk turda kazanacakmış!
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