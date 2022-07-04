Rahmi Turan: İktidar, hala ‘Durumu bizden başka kimse düzeltemez’ havasında

Hayaldi gerçek oldu! 20 yıl önce kim bilebilirdi koca Türkiye’nin böyle bir darboğaza gireceğini? 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde “Türkiye’de geri sayım başladı. Her geçen gün biraz daha yoksullaşacağız. 20’nci yılın sonuna geldiğimizde ekonomimiz öylesine çökecek ki, geçmiş yılları cennet gibi göreceğiz.” diyenler olsaydı, sanırım onlara “Hayal görüyorlar” denilirdi. Fakat… O gün hayal gibi görünen durum bugün ürkütücü bir gerçek haline geldi. Sıkıntılar dayanılmaz hal aldı, paramız pul oldu, dünyada dostumuz kalmadı! Çıkmaz bir sokakta gibiyiz. Bu gidişin sonu yok! Buna rağmen iktidar partisi, hâlâ “Durumu bizden başka kimse düzeltemez” havasında…

Rahmi Turan’ın yazısı