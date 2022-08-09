Rahmi Turan: Gidişata ‘Dur’ demesi lazım ama diyemiyor, çünkü gücü kalmadı

Ne diyor muhteremler? Enflasyon yok, hayat pahalılığı varmış! “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar?” gibi bir söz bu… Pahalılığı doğuran sebeplerin başında enflasyon gelir. Fiyatlar durup dururken neden artsın? Ülkede ekonomik kriz dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumda… İktidarın bu gidişe “Dur” demesi lâzım ama diyemiyor, çünkü gücü kalmadı. O zaman ne yapıyorlar? İşin kolayına başvurup Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu’na hemen bir fetva çıkarttırıyorlar.

Rahmi Turan’ın yazısı