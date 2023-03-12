Rahmi Turan: Erdoğan, ilk defa kayaya çarpacak gibi

Depremin üzerinden 34 gün geçti… Ölenler öldü, ciğerlerimiz yandı ama kurtulanların durumu belki ölümden de beter! Cumhurbaşkanı’nın seçim kararı alması, adaylık tartışmaları, anketler kamuoyunda daha çok konuşulmaya başlandı… Herkes birbirine soruyor: Kılıçdaroğlu mu kazanacak, Erdoğan mı? 21 yıldır girdiği her seçimi kazanan Erdoğan, ilk defa kayaya çarpacak gibi! İleriki günlerde seçimleri çok konuşacak, çok tartışacağız. Daha önce depremzedelerin yaralarını sarmalı, acılarını dindirmeliyiz.

Rahmi Turan’ın yazısı