Rahmi Turan: Enflasyonu mesele yapıp bakan beyin keyfini bozmayın!

Nebati Bey, resmî yüzde 79 enflasyona rağmen sokağa çıkabilmekle övünüyor, yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamayan yabancı bakanla kendince dalga geçiyor. Aslında Nebati Bey’in yaptığı yalnız yabancıları değil, bizim toplumu da hafife almaktır. Yüksek enflasyon Batı ülkelerinde sorumluluklarını kabul eden Bakanları istifa ettiriyor, bizim ülkede ise kimsenin kılı kıpırdamıyor! Yabancı bakanlar, böyle bir ülkenin bakanlarını kıskanmasınlar da ne yapsınlar! Enflasyonu mesele yapıp Bakan Bey’in keyfini bozmayın!

Rahmi Turan’ın yazısı