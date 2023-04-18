Rahmi Turan: Doğalgazdan sonra altın da bulmuşuz!

Şimdiye kadar neler neler bulduk. Bazılarını hatırlayalım: 2015 Haziran: Trakya Karadeniz’de doğalgaz bulundu. 2018 Nisan: Diyarbakır’da petrol bulduk. 2019 Mayıs: Trakya’da 20 trilyon metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. 2019 Kasım: Tekirdağ’da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi saptandı. 2022 Aralık: Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin toplam değeri 1 trilyon dolar! Yalnız petrol ve doğalgaz değil… ALTIN da bulmuşuz! Bilecik Söğüt’te 109 ton rezervli altın kaynağı ve 60 ton altın rezervi tespit edildiği müjdesi verildi. Hep buluyoruz da… Halka yansımadıktan sonra ne işe yarar? Nüfusumuzun yarısından çoğu “fakru zaruret” içinde… Petrol, doğalgaz, altın… Ülke olarak zenginiz de, nedense halkımız fakir! Bu işte bir yanlışlık yok mu?
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