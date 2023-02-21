Rahmi Turan: Depreme dayanamayan binaları Allah mı yapıyor?

Jeofizikçi profesörlerin ortak görüşleri şöyle: “Zamanını bilemediğimiz ama geleceği kesin olan Marmara Depremi aklımıza geldikçe İstanbul’un ne hale geleceğini düşünmek bile tüylerimizi ürpertiyor. 11 ilde yaşanan son facianın daha beteri ortaya çıkabilir!” Böyle bir şey olursa ne yapacağız? Yine “Allah’tan gelen deprem” “Takdiri ilahi” “kader” mi diyeceğiz? Depreme dayanamayan binaları Allah mı yapıyor? Çürük binalara Allah mı af çıkartıyor? Ölüm tuzağı halindeki kaçak yapılara Allah mı “oturma ruhsatı” veriyor?

Rahmi Turan’ın yazısı