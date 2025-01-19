Rahmi Turan: Bu ülkede yaşayıp da 'sinir hastası' olmayan insanlar çok talihli

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Bu ülkede yaşayıp da “sinir hastası” olmayan insanlar çok talihlidir.

Hem siyasi, hem ekonomik baskılar ve artan hayat pahalılığı çok kişiyi ruh hastası yaptı.

23 yıldır devam eden AKP iktidarı, devlet gücünü kullanarak sürdürdüğü “siyasi operasyonlarla” ortalığı gerdikçe geriyor.

Öyle sinirli, asap bozucu, siyasi çekişme ve kavgalarla dolu bir süreçte yaşıyoruz ki, “Feleğimizi şaşırdık” desek pek yanlış olmaz!

Bu kadarla kalsa iyi… Ülkeyi çok daha gergin günler bekliyor.

Bunu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden anlıyoruz.

Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP’yi eleştirerek “Bağırarak nümayiş yaparak netice elde edemezsiniz. Sayın Özel başka yerde harami arayacağına yanındaki şahıslara baksın. Hırsızlıklar aşikâr olduğu için topu taca atıyorlar!” dedi ve şu çarpıcı cümleyi ekledi:

“Halbuki onlar da biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede!”

Ne demek bu?

Yapılan bu operasyonlar ve tutuklamalar daha “Küçük turplardır… Büyük turpları, yani daha çarpıcı, daha büyük ve daha şaşırtıcı operasyonları bekleyin!” demektir.

Bunun başka izahı yok!

Rahmi Turan’ın yazısı