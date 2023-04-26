Rahmi Turan: Belki de göreceğimiz son seçim olacak bu

Diyelim ki, seçimi yine AKP kazandı. Ne olacak? Olacakları söyleyeyim: Türkiye sadece önümüzdeki 5 yılı değil, tüm zamanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak! Belki de göreceğimiz son seçim olacak bu! Ülkemizde zaten topallayarak yürüyen hukuk ve demokrasi tamamen rafa kaldırılacak, bugünleri bile arar hale geleceğiz! Saray’a yakın çevreler zenginleşmeye, ucuz ekmek kuyruklarında çile çekenler ise fakirleşmeye devam edecek. Vatandaşın alım gücü düştükçe, yoksulluk ciğerlerimizi yakacak.
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Borsada geri çekilme devam edecek mi?
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Yeşil Sol Parti Kocaeli adayı gözaltına alındı
Yeşil Sol Parti Kocaeli 13’üncü sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez sabah saatlerinde gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.
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Bilimsel bir çalışmaya göre dokunmatik ekranla görüntülü arama yapıp başka kuşlarla görüşen papağanlar daha mutlu oluyor.
AFAD kolileri, bakanın seçim otobüsünden çıktı
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Kripto para borsası Binance, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.
Kurda makas açılıyor: Kapalıçarşı da dövize sıkıştı
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Adana’da saat 07.48’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İsveç’ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç’e düştü
İsveç’ten fırlatılan bir araştırma roketi Norveç’te dağlık bir alana düştü.