Rahmi Turan: Belki de göreceğimiz son seçim olacak bu

Diyelim ki, seçimi yine AKP kazandı. Ne olacak? Olacakları söyleyeyim: Türkiye sadece önümüzdeki 5 yılı değil, tüm zamanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak! Belki de göreceğimiz son seçim olacak bu! Ülkemizde zaten topallayarak yürüyen hukuk ve demokrasi tamamen rafa kaldırılacak, bugünleri bile arar hale geleceğiz! Saray’a yakın çevreler zenginleşmeye, ucuz ekmek kuyruklarında çile çekenler ise fakirleşmeye devam edecek. Vatandaşın alım gücü düştükçe, yoksulluk ciğerlerimizi yakacak.

Rahmi Turan’ın yazısı