Rahmi Turan: Bayrama düşen gölge!

Gençler işsizlik kurbanı… Kadınlar şiddet ve vahşet kurbanı… İktidarın yeni ortakları (HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi) kadınlara şiddet ve vahşeti engellemeyi hedefleyen 6284 sayılı yasanın kaldırılması için bayrak açtılar. “Bu yasa kalksın, kadınlarımızı istediğimiz gibi dövelim” kafasındalar! AKP iktidarı da, üç-beş oy uğruna bu sakıncalı partilere boyun eğdi. Böyle bir ortamda bayram nasıl kutlanır? Dahası var: Dar gelirliler faturalarını ödeyemez durumda… Emekliler vahşi fiyat artışlarının altında eziliyor… Çocuklara şiddet ve istismar devam ediyor. Yolsuzluk, vurgun ve soygun iddiaları ülkeyi sarmış, araştıran, soruşturan yok! Ülke neredeyse tüm kurumlarıyla dibe vurmuş halde… Bunca kirlilik içinde tertemiz bayramları gönül rahatlığı içinde kutlayabilir miyiz? Her şeye rağmen, umutlarımızı asla yitirmedik. Mutlu bayramlara kavuşacağımız günler de gelecektir diye düşünüyor, 14 Mayıs’ı bekliyoruz.

Rahmi Turan’ın yazısı