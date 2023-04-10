Rahmi Turan: Anlatacak başka hikayeleri kalmadı

Öyle anlaşılıyor ki AKP iktidarı, seccade olayını köpürtmeye devam edecek. Halka anlatacak başka bir hikayeleri kalmadı! Milletin en az yarısı aç… Milyonlarca insan borçla yaşıyor. Gençler evlenmekten korkuyor. Evlenenler de çocuk yapmak istemiyor. Son 3 yılda 286 bin genç, Türkiye’den gitti. “Kaçtı” demeye dilim varmıyor! İşçi, çiftçi, emekli ağlamaklı… Fukaralık ürkütücü boyutlarda… Bunları unutturmaya çalışan iktidar: “Fakat… Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabılarıyla bastı” diyor. Yanlışlıkla basmış, milletin derdi bu mu yani?
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Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolleri paylaştığı, Disney+’ın suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran ‘Aktris’ dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, 31 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.
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‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 330’a çıktı
10 Nisan itibariyle tutuklu sayısı 330.