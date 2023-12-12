Rahmi Turan: Akşener’den CHP’ye artık hayır gelmez

Özgür Özel, İmamoğlu ve diğer CHP’liler, alttan alarak, hakaretleri sineye çekerek boşuna uğraşıyorlar. Hanımefendi kararını vermiş! Belki de başka birileriyle bilmediğimiz bir anlaşma yapmış olamaz mı? Türkiye siyasetinde yok yoktur, her şey olur… Meclis’e, siyasi partilere şöyle bir bakın, kişisel çıkarları için yön değiştirenleri, dün eleştirdiklerini bugün övenleri bol miktarda göreceksiniz. Siyasetimiz bunun örnekleriyle doludur. Meral Hanım ve kurmayları şimdi “İYİ Parti olarak 81 ilde de aday çıkartacağız. CHP ile işimiz bitti” diyor.

Rahmi Turan’ın yazısı