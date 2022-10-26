Rahmi Turan: AKP’ye taze kan aranıyor

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye katılan Op. Dr. Turhan Çömez, 22’nci dönem AKP milletvekiliydi… İktidarın yanlışlarını gördüğü için partiden ayrılmış fakat, Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarıldığından, zor şartlar altında 6 yıl İngiltere’de yaşamak zorunda kalmıştı… Suçsuzluğu kanıtlandıktan sonra Türkiye’ye dönen Op. Dr.Turhan Çömez’i Tele-1’deki bir programda dinledim. AKP’de dostları, arkadaşları olduğu için partinin iç yüzünü gayet iyi biliyor ve: “O kadar yıprandılar ki, yeni seçimde, bugün Meclis’te yer alan AKP milletvekillerinin yarısı değişecek” diyor. Partiye taze kan arayan AKP’nin 2023 seçimine yeni bir kadroyla gireceği anlaşılıyor. Turhan Çömez’in, eski yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel doktoru ve danışmanı olduğunu belirtelim.

Rahmi Turan’ın yazısı