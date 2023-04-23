Rahmi Turan: AKP’nin sevmediği bayram

Bugün 23 Nisan… AKP iktidarının sevmediği ve gönüllerden silmeyi hedeflediği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Ata’mızın çocuklara armağanı… Yarını kuran, yurdu koruyan, ulusu kurtaran çocuklarımız olacak. Gururla kutluyoruz. 23 Nisan, geleceğin büyük insanları olacak çocuklar arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirerek tüm insanlığa huzur ve barış sağlamayı amaç edinmiştir. Peki, böyle güzel bir hedefi olan harika bir bayramı, AKP iktidarı niçin sevmez, niçin unutturup yok etmeye çalışır? Sebebi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Rahmi Turan’ın yazısı