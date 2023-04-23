Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: AKP’nin sevmediği bayram

Bugün 23 Nisan… AKP iktidarının sevmediği ve gönüllerden silmeyi hedeflediği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Ata’mızın çocuklara armağanı… Yarını kuran, yurdu koruyan, ulusu kurtaran çocuklarımız olacak. Gururla kutluyoruz. 23 Nisan, geleceğin büyük insanları olacak çocuklar arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirerek tüm insanlığa huzur ve barış sağlamayı amaç edinmiştir. Peki, böyle güzel bir hedefi olan harika bir bayramı, AKP iktidarı niçin sevmez, niçin unutturup yok etmeye çalışır? Sebebi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Rahmi Turan’ın yazısı


SON HABERLER

İzmir’de kıraathaneye saldırı: Bir ölü, beş yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. AA’nın saat 3:18’de aktardığına göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’taki Cadde Kıraathanesi’nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), […]